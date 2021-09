I prezzi pensati da Euronics sono assolutamente imprevisti, gli utenti possono davvero pensare di raggiungere un livello di risparmio superiore alla media, sebbene la campagna sia effettivamente limitata.

Come spesso accade parlando di Euronics, tutti gli acquisti sono limitati ai soli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in particolar modo di proprietà del socio Euronics Dimo, con scadenza fissata al 30 settembre 2021. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nelle medesime location.

Euronics: occasioni da non perdere in un pazzo volantino

I prezzi da Euronics sono molto ridotti rispetto al listino originario, sebbene comunque nella maggior parte dei casi siano rivolti verso la fascia cosiddetta intermedia della telefonia mobile. L’unico top di gamma assolutamente degno di nota, è forse l’Apple iPhone 12 Pro, un prodotto unico nel proprio genere, non più di ultima generazione, ma ancora perfettamente in grado di invogliare gli utenti all’acquisto. Il prezzo di vendita corrisponde esattamente a 1049 euro, per la variante da 128GB.

Riducendo le aspettative, ed i prezzi di vendita, si incrociano poi ottimi prodotti da meno di 400 euro. Menzione speciale per il più recente Realme GT Master Edition, senza poi dimenticarsi di Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9T, Oppo Find X3 Lite, Realme Narzo 20 e Xiaomi Redmi Note 10S.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito al corrente volantino di Euronics, potete raccoglierle aprendo subito le pagine che trovate sul sito.