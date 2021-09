I prezzi del volantino Esselunga raggiungono davvero livelli mai visti prima, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale.

In seguito all’ottimo Speciale Multimediale, Esselunga torna a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale mirata esclusivamente nei vari negozi sul territorio nazionale.

Per conoscere da vicino i nuovi sconti Amazon, e ricevere tanti coupon gratis, correte ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Esselunga: quante occasioni per gli utenti

Esselunga è da primato, non tanto per la qualità dello sconto effettivamente applicato, ma più che altro per la sua capacità di innovare sempre, in termini di riduzioni applicate.

Nella corrente offerta tech, l’azienda convince con la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy A22 5G, ad un prezzo effettivamente bassissimo, basteranno difatti soli 189 euro per la versione no brand con annessa la solita garanzia di 24 mesi.

Lo smartphone non presenta specifiche, ovviamente, di alto livello, si ferma ad un display da 6,6 pollici di diagonale, con processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), connettività 5G, 3 sensori fotografici posteriori, con principale da ben 48 megapixel.

Il componente che convince maggiormente è invece la batteria, infatti raggiunge 5000mAh, e può garantire una autonomia decisamente superiore alla media ed alle più rosee aspettative (con ricarica rapida a 15 watt).

Il prodotto può essere acquistato, come anticipato, solo ed esclusivamente in negozio, se volete conoscere la campagna promozionale da vicino, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale dell’azienda.