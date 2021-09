I nuovi prezzi lanciati da Coop e Ipercoop sono assolutamente incredibili, tutti gli utenti sono pronti per accedere ad una lunga serie di riduzioni, con le quali è facilissimo pensare di risparmiare il più possibile.

L’accesso alla campagna promozionale è garantito in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. L’unico modo per godere delle riduzioni, lo ricordiamo, consiste appunto nel recarsi nei negozi sparsi in Italia.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino

Il prodotto su cui Coop e ipercoop si sono effettivamente giocate il tutto per tutto, è il Samsung Galaxy A22, un modello da acquistare nel momento in cui si volesse accedere al mondo dell’azienda sudcoreana, ma non si fosse disposti a spendere cifre particolarmente elevate.

Il prezzo attuale è relativamente ridotto, infatti si aggira attorno ai 179 euro, per un prodotto che convince sopratutto in termini di capacità della batteria. Il componente raggiunge addirittura i 5000mAh, garantendo al consumatore un autonomia superiore alla media e alle più rosee aspettative.

Le restanti specifiche denotano la mediocrità generale, infatti abbiamo un display da oltre 6 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+, un processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, ed i soliti sistemi di sblocco, quindi tramite impronta digitale o con il viso 2D.

Maggiori informazioni in merito al volantino Coop e Ipercoop sono raccolte direttamente nelle pagine sottostanti, ricordando che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio.