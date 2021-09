Il volantino Carrefour è veramente ricchissimo, i prezzi sono sempre più bassi ed economici, favorendo gli utenti che vorrebbero accedere ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza spendere troppo.

La campagna promozionale non presenta limiti o vincoli particolari, l’unica cosa da sapere riguarda la necessità di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, non sarà possibile godere degli stessi prezzi tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Per avere i codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Il volantino carrefour riserva incredibili sorprese a tutti gli utenti, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare ottimi smartphone, spendendo cifre complessive che non vanno oltre i 300 euro, nonostante le prestazioni siano più che adeguate alla situazione.

I modelli inclusi nella campagna spaziano tra Xiaomi Redmi 9AT, Motorola Moto G9 Power, Xiaomi Redmi Note 9S, Galaxy A22, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 11 Lite, Alcatel 3X 2020 e similari. Tutti i prodotti elencati sono da considerarsi disponibili in versione completamente sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore stesso, e non da un operatore telefonico. In aggiunta è prevista la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

Essendo poi oltre 300 i prodotti in promozione, considerando anche gli accessori, non possiamo riassumere l’intero volantino nel nostro articolo. L’unico modo per godere di una visione d’insieme, consiste nella lettura delle offerte direttamente a questo link.