Gli sconti attivati da Bennet sono veramente da pazzi, tutti gli utenti possono confrontarsi con una campagna promozionale veramente molto speciale, se non quasi unica nel proprio genere.

La suddetta, come tutte le precedenti di Bennet, è da considerarsi disponibili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con accessibilità garantita in ogni regione. Le scorte, salvo rari casi, non sono da ritenersi limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza della campagna, fissata al 29 settembre 2021.

Bennet: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

Bennet si avvicina moltissimo alle richieste e alle necessità dei consumatori, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, infatti al suo interno troviamo la possibilità di mettere le mani su un vero e proprio top di gamma assoluto. Stiamo ovviamente parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, un modello che molto ha fatto discutere negli ultimi anni, oggi finalmente raggiungibile con un esborso finale di soli 599 euro, data la presenza di due generazioni successive.

Le alternative del volantino bennet spaziano più che altro nel mondo Android di fascia bassa, qui possiamo scovare occasioni dai prezzi inferiori ai 239 euro, perfettamente rappresentate da Galaxy A02s, Galaxy A12 o Galaxy A22 5G. Solamente il Galaxy A12 è degno di due parole, in quanto alla cifra indicata viene inclusa anche la Huawei Band 4E, una smartband decisamente interessante e prestante.

I dettagli del volantino sono disponibili poco sotto.