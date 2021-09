Nel mondo della telefonia sono ormai frequenti le rimodulazioni. Proprio per questo motivo, ci sono tanti utenti che si stanno lamentando sempre più frequentemente del fatto che i servizi di cui godono aumentano di prezzo troppo spesso. Gli MVNO, di fatti, sono nati proprio per portare i prezzi di mercato ad abbassarsi considerevolmente. Nonostante ciò, ci sono comunque moltissimi utenti che continuano a riporre fiducia negli operatori telefonici principali malgrado gli aumenti. L’ultimo che li ha applicati è stato proprio WindTre. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WindTre: cambiano alcune cose per i clienti dell’operatore

A partire dal 5 settembre, i clienti dell’operatore arancione hanno ricevuto una vera e propria sorpresa. Infatti, i suddetti si sono visti aumentare fino a 2 euro in più al mese determinate tariffe. La comunicazione ufficiale di questo cambiamento è stata inviata ai clienti WindTre dal 2 agosto scorso mediante un SMS che parlava di una rimodulazione che sarebbe entrata in vigore a settembre. Nonostante ciò, pare che per gli utenti è stata riservata una grande sorpresa.

WindTre ha infatti deciso di regalare 30 Giga di traffico dati in più ogni mese, in modo tale che le tariffe continuino ad essere allineate con le richieste che ci sono attualmente nel mercato, dove la quantità di Giga è fin troppo importante.

Non è stato ancora reso noto quali tariffe hanno subìto rimodulazioni, ma per ora sappiamo solamente che potrebbero riguardare offerte provenienti dalla famiglia Wind Smart, sottoscritte dagli utenti quando ancora il brand non si era unito a 3 Italia.