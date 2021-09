Gli ultimi upgrade di WhatsApp hanno consegnato al pubblico una chat a dir poco rivoluzionata. Gli utenti che quotidianamente beneficiano della piattaforma di messaggistica da qualche mese a questa parte possono sfruttare il tool che consente l’ascolto velocizzato delle note vocali. Al tempo stesso, WhatsApp garantisce ai suoi clienti anche un altro upgrade, questa volta relativo alle foto.

WhatsApp guarda Instagram per l’upgrade delle foto

Il gruppo degli sviluppatori, per quest’ultima novità in ordine di tempo, ha preso ispirazione da Instagram. In particolare, i tecnici hanno trovato uno spunto nel servizio Direct per la messaggistica del del social network più popolare al mondo.

Gli utenti di WhatsApp, proprio come già previsto in Direct, avranno la possibilità di inviare ad amici e contatti della rubrica immagini rapide, ossia immagini da visualizzare soltanto nel momento dell’apertura. La nuova funzione non a caso prende il nome di “una sola visualizzazione”.

Chi beneficia di tale tool potrà inviare foto e immagini che saranno disponibili solo in unica visualizzazione. Effettuata la prima apertura, infatti, le foto saranno completamente eliminate dalla piattaforma di messaggistica e non saranno archiviate sullo smartphone.

I benefici di questo aggiornamento sono molteplici. In primo luogo, gli utenti avranno modo di effettuare conversazioni sempre più smart e più instantanee. Al tempo stesso, sarà possibile anche risparmiare non poco spazio sulla memoria dello smartphone.

In queste settimane gli sviluppatori di WhatsApp andranno a completare il roll out dell’aggiornamento sui smartphone meno recenti, dopo la piena disponibilità su iPhone e device top di gamma Android.