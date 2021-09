La funzionalità che abbiamo segnalato mesi fa per il supporto multi-dispositivo su WhatsApp sta finalmente arrivando nella versione stabile della popolare app di messaggistica per iPhone. Essa ti permetterà di collegare fino a 4 dispositivi al tuo account WhatsApp senza la necessità di mantenere il tuo smartphone online. La funzione è ora ampiamente disponibile per gli utenti su iPhone, riporta XDA-Developers.

WhatsApp per iPhone versione 2.21.180 include la nuova funzione nella sezione ‘Dispositivi collegati‘ e sebbene questa funzione sia ancora in beta, quindi non è ufficiale, puoi testarla anche senza far parte del programma beta di WhatsApp. Ciò significa che se desideri testare come funziona questa funzione, puoi farlo subito dal tuo iPhone.

WhatsApp sta testando la nuova funzionalità

Una volta che ti unisci alla beta multi-dispositivo dalla sezione ‘Dispositivi collegati’ in WhatsApp, verrai disconnesso da tutte le tue sessioni collegate correnti e dovrai scansionare nuovamente il codice QR su tutti i tuoi dispositivi collegati. Quindi, il servizio di chat impiegherà alcuni secondi per sincronizzare i tuoi messaggi e, a seconda del numero di messaggi e della cronologia dei messaggi, il tempo necessario per la sincronizzazione varierà.

Una volta completata la sincronizzazione, sarai in grado di utilizzare i tuoi dispositivi collegati indipendentemente dal fatto che il tuo smartphone sia online o offline. Prima di questa modifica, il servizio aveva bisogno che il device rimanesse acceso e online se stai chattando da un altro dispositivo, poiché lo utilizzava per la crittografia end-to-end.

Puoi collegare un computer senza la necessità di uno smartphone online

Tieni presente che puoi collegare solo fino a quattro dispositivi separati alla volta con il tuo account e nessuno di questi aggiuntivi può essere uno smartphone. Hai il diritto di collegare solo un dispositivo principale, che può essere un telefono, e gli altri dispositivi possono essere, ad esempio, computer o tablet. Per ora, però, i tablet non sono ancora supportati, quindi puoi collegare solo computer: PC Windows o Mac.

WhatsApp consiglia di tenere presente che non tutte le funzionalità potrebbero funzionare esattamente come previsto. Al momento, non ci sono informazioni sul fatto che si tratti di un’implementazione globale o di restrizioni geografiche. Per verificare se hai accesso ad esso, assicurati di eseguire WhatsApp versione 2.21.180 sul tuo iPhone.