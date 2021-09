Lidl, catena di supermercati a livello internazionale, ha appena rilasciato il volantino settimanale che contiene tutti gli sconti e le promozioni dedicate ai consumatori, sopratutto a quelli che posseggono la carta fedelta’.

Di seguito, ecco il link per consultare l’intero volantino digitalizzato, che ti permettera’ di scoprire tutte le offerte della settimana.

Ecco il link del VOLANTINO LIDL 17 SETTEMBRE 2021.

Altri importanti novita’

La catena di supermercati Lidl aprirà 50 nuovi store entro la fine del 2021, ha affermato martedì la società.

I negozi, che porteranno l’impronta americana di Lidl a circa 150 sedi, saranno situati in diverse zone sparse su tutto il territorio.

Lidl prevede di investire più di 500 milioni di dollari nei nuovi negozi e assumere circa 2.000 persone.

La catena di supermercati, che ha sede in Germania, nonostante la sua costante crescita in Europa e sopratutto in Italia, ha rallentato la pianificazione dopo essere entrata nel mercato degli Stati Uniti due anni fa. La società aveva originariamente pianificato di aprire 100 negozi negli Stati Uniti entro la metà del 2018 e alla fine ha raggiunto tale obiettivo nel 2020.

Quando la società decise di aprire i primi Lidl in America, le catene alimentari rivali vicine decisero di abbassare i prezzi in modo aggressivo per competere, secondo uno studio condotto dalla Kegan-Flagler Business School della University of North Carolina. Questo probabilmente ha avuto un impatto sulle prime prestazioni della catena di supermercati.

Uno studio più recente ha rilevato che i prezzi erano inferiori di circa il 45% rispetto ai prezzi di prodotti comparabili presso altri stores. Nonostante questo, la catena e’ riuscita ad imporsi in un mercato gia’ molto ampio.