I nuovi prezzi pensati ed attivati da Trony possono davvero lasciare a bocca aperta, rappresentano la migliore occasione per riuscire a risparmiare, senza dover rinunciare alla qualità del prodotto selezionato.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale, sebbene non presenti limitazioni territoriali. Le scorte non appaiono limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.

Trony: le offerte del volantino sono assurde

La spesa da trony è ridotta ai minimi termini sull’acquisto di alcuni dei migliori terminali attualmente in commercio, da non trascurare infatti la possibilità di mettere le mani sull’incredibile Samsung Galaxy S21+, spendendo cifre relativamente ridotte, almeno in confronto al listino originario dello stesso. Al giorno d’oggi, e grazie a Trony, sono necessari 899 euro per l’acquisto della variante no brand.

Tutte le altre proposte del volantino sono legate invece a modelli decisamente più economici, i cui prezzi oscillano sino ad un massimo di 399 euro, previsti per l’acquisto del Samsung Galaxy A32s. I dispositivi tra cui scegliere sono Oppo A74, Motorola Moto G30, Motorola Moto G20, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 10S, Samsung Galaxy A22, Vivo Y72 o anche un buonissimo Oppo Find X3 Lite, in vendita a 379 euro.

Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, approfondendo anche i singoli sconti, ricordatevi di aprire le pagine che sono integrate qui sotto.