Ogni settimana riceviamo nuove sorprese relative a nuovi giochi rilasciati gratuitamente sulle varie piattaforme sul mercato. Abbiamo visto ieri come Epic Games abbia rilasciato anche questa settimana due giochi gratuiti, da riscattare e giocare nella propria libreria (Speed Brawl e Tharsis). Ma questa volta parliamo di Steam, che ha rilasciato la versione del decimo anniversario di un famoso titolo appartenente al genere action-RPG e intitolato Titan Quest Anniversary Edition. Ma vediamo insieme come riscattare il gioco e fino a quando sarà possibile farlo.

Titan Quest Anniversary Edition, link e dowload

Dal co-creatore di Age of Empires, Brian Sullivan, e dallo sceneggiatore di Braveheart, Randall Wallace, è nato un gioco di ruolo d’azione ambientato nell’epoca classica, tra Grecia, Egitto ed Asia. Agli Dei serve un eroe che sia in grado di rovesciare il corso degli eventi e di sconfiggere i Titani fuggiti dalla loro prigione in uno scontro leggendario. I giocatori incontreranno i più grandi malvagi della mitologia ellenica, affronteranno gli attacchi di Cerbero e cammineranno tra le rive insidiose del Fiume Stige, interpretando le profezie del cieco veggente Tiresia e combattendo al fianco di Agamennone ed Achille.

Insomma, un titolo molto interessante, che potrete scaricare e riscattare direttamente a questo link sullo Store di Steam. Il gioco in questione sarà riscattabile fino al 23 settembre, e rimarrà per sempre nella nostra libreria come se lo avessimo acquistato a tutti gli effetti. Passato il termine per il download non sarà più possibile riscattarlo in alcun modo.