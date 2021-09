La data di scadenza prevista per sottoscrivere Casa Web, l’offerta di PosteMobile con internet illimitato e modem Wi-Fi trasportabile, è stata aggiornata al 29 Settembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti. Il costo mensile promozionale è ancora disponibile.

In primo luogo, si specifica che PosteMobile è un operatore virtuale Full MVNO che per le nuove attivazioni effettuate dal 24 Giugno 2021 in poi utilizza la rete di Vodafone, in 2G, 4G e 4G+ fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

Casa Web di PosteMobile prorogata fino al 29 settembre 2021

Per i già clienti PosteMobile Full MVNO attivati fino al 23 Giugno 2021, a partire dal 16 Giugno 2021 è in corso la graduale migrazione dalla precedente rete di appoggio (WindTre) alla rete Vodafone. Con la sua offerta Casa Web, sottoscrivibile al prezzo di 20,90 euro al mese anziché 26,90 euro mensili, l’operatore virtuale offre connessione internet illimitata erogata su rete radiomobile.

L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti privati, che per effettuare l’attivazione devono accedere al sito ufficiale di PosteMobile e scegliere se attivare l’offerta direttamente online o tramite contatto telefonico. Per l’erogazione del servizio internet, l’operatore fornisce un’apposita SIM dati inclusa nel prezzo dell’offerta e già inserita all’interno del modem Wi-Fi.

A proposito del modem, offerto in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, si evidenzia che il dispositivo è dotato di due porte LAN e due antenne esterne. Inoltre, il device può essere messo in funzione con il solo collegamento a una presa elettrica, senza il bisogno di alcun tecnico. Tornando invece alla SIM dati fornita da PosteMobile, utilizzabile esclusivamente su territorio nazionale, è importante specificare che questa risulta incompatibile con il traffico dati in roaming, con l’invio di SMS e con l’utilizzo del traffico voce. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.