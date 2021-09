MediaWorld rende davvero felicissimi tutti gli utenti, in questo periodo ha lanciato una campagna promozionale con prezzi sempre più bassi ed economici.

L’accesso alla suddetta è possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

MediaWorld: le offerte riservano grandissime sorprese

Le offerte del volantino MediaWorld cercano di spaziare in tutte le categorie merceologiche, e sopratutto fasce di prezzo di appartenenza, raggiungendo anche i veri e propri top di gamma del segmento mobile. Il dispositivo da acquistare ad occhi chiusi è chiaramente il Samsung Galaxy S21+ 5G, un modello che non necessita assolutamente di presentazioni, e che oggi risulta essere disponibile all’acquisto a 799 euro.

Tutte le altre offerte mobile sono legate più che altro a modelli più economici, rientranti nei 400 euro di spesa effettivi, come ad esempio Galaxy A32, Vivo Y72, Oppo A74, Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite o Galaxy A52s.

I terminali sono integralmente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto. In aggiunta, ricordiamo essere completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti vengono ricevuti dal produttore, non da un operatore telefonico. I dettagli della campagna sono disponibili nelle nostre pagine, apriteli poco sotto.