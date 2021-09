Dopo l’uscita dei primi cinque episodi della quinta stagione de La Casa di Carta continuano le indiscrezioni su questa serie TV Netflix più amata al mondo. Una di queste, che sta sconvolgendo i fan, riguarda Arturito, il personaggio più odiato da chi ha seguito tutti i capitoli di questo titolo. Scopriamo insieme qual è la scena che non voleva mai andasse in onda. Addirittura, dalle sue dichiarazioni, abbiamo scoperto che dopo averla girata non riusciva più a chiudere occhio per diverse notti.

La Casa di Carta: una scena molto discussa che Arturito non voleva fosse inclusa nella quarta stagione

Tutti gli appassionati de La Casa di Carta sono riusciti facilmente a odiare Arturito, uno dei personaggi più controversi di questa serie TV. Un ruolo, per Enrique Arce, sicuramente non facile da interpretare e soprattutto da cancellare dalla mente. Sempre al limite della cattiveria, ma mai così perfido, riesce a destare nello spettatore sentimenti contrastanti.

Amigos detrás de las cámaras.

Friends behind the scenes. pic.twitter.com/mF7SsaWLV1 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 8, 2021

Infatti, durante gli episodi de La Casa di Carta 5 – attenzione spoiler – Arturito diventa il protagonista alla guida di una rivolta con gli ostaggi creando non pochi problemi. Nondimeno, la conseguenza alle sue azioni e frasi sconsiderate portano Monica a sparargli dritto un colpo mettendo la sua vita in serio pericolo.

C’è però una scena che è stata oggetto di molte discussioni. Lo stesso Arce aveva chiesto ai produttori di tagliarla e non inserirla nella quarta stagione de La Casa di Carta. Si tratta dell’episodio in cui Arturito dopo aver drogato Amanda, impiegata al Banco di Spagna, abusa sessualmente di lei. In un’intervista a Radio Times, riportata da Ciak Generation, l’attore ha confessato:

“Ho supplicato, ho supplicato, non ho potuto dormire per giorni pensando a quella scena, perché davvero non ci credo nemmeno come finzione. Così, quando è successo e ho dovuto farlo ho detto ‘ok, va bene’, ma poi ho pensato: ‘Oh, hai ucciso il personaggio. L’hai ucciso’“.

Chissà cosa succederà ad Arturito durante gli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 che saranno disponibili su Netflix dal prossimo 3 dicembre 2021.