Ipsos, società specializzata nell’ambito delle ricerche di mercato, ha condotto ad Agosto 2021 un’indagine sulla soddisfazione dei clienti dei principali operatori di telefonia mobile italiani.

Da questa indagine è emerso che Iliad ha ottenuto la miglior percentuale di clienti soddisfatti, pari al 96,2%, come pubblicizzato nel nuovo spot dell’operatore. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad soddisfa più del 96% dei propri clienti

Lo ricerca di Ipsos è stata pubblicata proprio da Iliad nella giornata dello scorso 15 Settembre 2021, in concomitanza con la messa in onda del nuovo spot della serie “Perché raccontarci storie?”, giunta al quinto capitolo che è stato denominato appunto “soddisfazione”. Il nuovo spot fa infatti riferimento all’indagine Ipsos e al termine del video, in questo caso, la voce narrante afferma: “Perché raccontarci storie? con il 96% di utenti soddisfatti e un’offerta a 7,99 euro, basta la verità”.

Nelle note scritte in piccolo nella parte basse dell’immagine del nuovo spot viene specificato che l’indagine in questione è stata svolta dal 9 al 12 Agosto 2021 con metodo CAWI, su un campione nazionale di 3000 clienti dei principali operatori di telefonia mobile. Nel caso di Iliad, l’operatore ha raggiunto per la precisione il 96,2% (mentre nello spot viene arrotondato al 96%) di clienti intervistati da Ipsos che si sono dichiarati “soddisfatti” o “molto soddisfatti”, per quanto riguarda il grado di soddisfazione complessivo con il proprio operatore.

Questo valore supera quello dei clienti degli altri operatori intervistati, ossia TIM, Vodafone e WINDTRE, e come sottolinea Iliad nella nota che accompagna l’indagine completa di Ipsos supera la soglia media del mercato ferma all’89,3%. Non è la prima volta che Iliad pubblicizza nei propri spot la percentuale di soddisfazione dei propri clienti: era già successo fra Novembre e Dicembre 2019, quando l’operatore sottolineava nelle sue pubblicità di avere il 98% di clienti soddisfatti.