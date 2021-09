A febbraio era stata pubblicata la notizia della collaborazione tra IKEA e ASUS ROG, ma solo in Cina: in occasione però dell’Ikea Festival, le due aziende hanno confermato che a partire dal primo ottobre sarà disponibile una nuova collezione anche in Europa, che riprende gli stessi prodotti già presentati per l’occasione in Cina.

Laura Chiatti, Country Manager di Ikea Italia ha dichiarato che “Tutte le sei famiglie di nuovi prodotti comprendono sia mobili, sia accessori e sono presenti sedie da gaming, scrivanie e vari accessori. In Italia saranno disponibili dall’1 ottobre, nei negozi e online. Non si tratta di una collezione a tempo limitato, ma che entrerà stabilmente nell’offerta di Ikea“. Le sei linee di prodotti in questione sono le seguenti: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE e HUVUDSPELARE.

Tutti i prodotti

Si spazia davvero con tante categorie di prodotti, a partire dalle scrivanie, punto imprescindibile per qualsiasi ambiente di gioco, con due diversi modelli: la UPPSPEL, top di gamma della categoria, con un’altezza regolabile tra 72 e 120 cm con un sistema motorizzato. Include anche una porta USB in grado di ricaricare i dispositivi, mentre la larghezza del piano è di 140 cm o 180 cm e la profondità di 80cm. Il prezzo varia tra i 450 euro e i 499 euro; la UTESPELARE appartiene invece alla fascia più economica del settore, con una regolazione dell’altezza manuale mentre l’escursione è più bassa, da 66 a 78 cm, ma la larghezza è di 160cm. Disponibile in due colori, nero e grigio, il costo sarà di 99 euro.

Tante anche le sedie, con la serie MATCHSPEL, che permette di regolare l’altezza, la posizione del supporto per il collo e dei braccioli ed è disponibile sia in bianco che in nero, con un costo di 149 euro. La serie UTESPELARE rappresenta la fascia media del mercato è ha un design più simile al sedile di una macchina, mentre non ha il supporto regolabile per il collo. Il costo è di 99 euro per la versione grigia o nera. Infine, HUVUDSPELARE è la serie più economica, con un design più semplice e un prezzo di soli 45 euro.

Gli accessori disponibili a partire dal 1 ottobre saranno invece i seguenti: