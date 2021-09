Le nuove offerte lanciate da Euronics possono davvero lasciare letteralmente di stucco gli utenti, grazie sopratutto alla presenza di prezzi sempre più bassi ed economici.

Sfortunatamente la campagna promozionale è tornata ad essere localizzata, ciò sta a significare che l’accesso agli sconti non è garantito ad ogni consumatore, ma solamente a coloro che potranno recarsi fisicamente in uno dei punti vendita di proprietà del socio Dimo, entro e non oltre il 30 settembre 2021. I prodotti sono complessivamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location.

Euronics: quanti sconti nel nuovo volantino

Gli sconti attivati da Euronics sono assolutamente in grado di far sognare gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile, anche ad esempio sull’acquisto di un top di gamma. Il buon vecchio Apple iphone 12 Pro, non più di ultima generazione data la presentazione di iPhone 13, può essere acquistato con un esborso finale di 1049 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Molto interessanti sono anche gli sconti legati ai dispositivi più economici, ovvero prodotti da meno di 400 euro, con i quali è possibile godere di discrete prestazioni generali. Tra questi annoveriamo chiaramente Xiaomi Redmi 9T, Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite, Realme 8, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Mi 11 Lite e Oppo A74, solo per citarne alcuni.

Nell’eventualità in cui vogliate approfondire la conoscenza del volantino Euronics, ricordatevi di fare affidamento sulle pagine che potete trovare elencate sul sito.