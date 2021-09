Coop e Ipercoop provano a ridurre il distacco generatosi nei confronti delle più importanti realtà del segmento della rivendita di elettronica, rilanciando la sfida ai vari Unieuro, MediaWorld e similari.

Il volantino attuale non presenta limitazioni territoriali di alcun tipo, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti sono effettuabili solamente nei vari negozi in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prezzi sono bassi e comprendono anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché chiaramente la possibilità di godere di una variante completamente sbrandizzata, ovvero con aggiornamenti continuamente rilasciati dal produttore, e non da un operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: ecco tutti i nuovi sconti

Gli sconti disponibili da Coop e Ipercoop non sono tantissimi, al netto di qualche piccolo accessorio per la propri abitazione, l’unico smartphone degno di nota è il samsung Galaxy A22. Il modello appartiene alla fascia bassa della telefonia mobile, risulta in vendita a 179 euro, nella sua versione no brand con garanzia di 24 mesi.

La caratteristica tecnica più importante dell’intero volantino è chiaramente rappresentata dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, il quale garantisce una autonomia superiore alla media e alle aspettative, con la quale risulta facilissimo godere dello smartphone per lungo tempo.

Le restanti specifiche rientrano nella fascia di prezzo di appartenenza, in quanto parliamo di un modello con display FHD+, processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, e 3 sensori posteriori, di cui il principale è da 48 megapixel.