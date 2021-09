Gli sconti del volantino comet sono davvero incredibili, grazie alla nuova campagna promozionale, infatti, tutti gli utenti hanno la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Per godere delle riduzioni stesse, è possibile decidere di recarsi in un qualsiasi punto vendita in Italia, oppure di accedervi tramite il sito ufficiale. In questo secondo caso è bene ricordare che non sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Svelati i nuovi codici sconto Amazon completamente gratis, sono disponibili gratis sul nostro canale Telegram.

Comet: quante offerte nel volantino

I prezzi da Comet sono davvero molto bassi, anche per quanto riguarda il segmento dei top di gamma della telefonia mobile. Lo smartphone di cui consigliamo assolutamente l’acquisto è sicuramente l’ottimo Apple iPhone 12 Pro, effettivamente in vendita a 999 euro, una cifra ancora elevata, ma perfettamente in linea con la qualità generale dello stesso.

Mantenendo le prestazioni di buon livello, e scendendo con il prezzo entro i 500 euro, il consiglio è di puntare su modelli del calibro di Xiaomi Mi 11i o Realme GT Master Edition. Per ultimi, ma non importanza, troviamo tutti gli altri prodotti in vendita a meno di 300 euro, come Oppo Reno 4Z, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Moto G 5G, Realme Narzo 30 e similari.

Gli acquisti, come anticipato, possono tranquillamente essere completati anche tramite il sito ufficiale. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, pensate comunque di valutare l’acquisto il prima possibile, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti.