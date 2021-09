Spesso qui su Tecnoandroid vi abbiamo parlato di ecosistema, auto elettriche contro quelle diesel e riscaldamento climatico. Insomma, risulta chiaro che c’è molta tensione in merito al tema sul clima della Terra. La paura in questi giorni però riguarda il buco dell’ozono che ora è più grande dell’Antartide. Le sue dimensioni appaiono identiche a quelle della Groenlandia. Ecco tutti i dettagli di questa notizia che non ci fa dormire sonni tranquilli.

Il buco dell’ozono ha raggiunto, in questi giorni, un’estensione pari a 23 milioni di chilometri quadrati. Si tratta di un record che lo porta a essere addirittura più grande dell’Antartide. Non stupisce il fatto che tutti siano preoccupati per il clima della Terra che sta subendo diversi cambiamenti.

2021 – the ozone hole so far 🛰️🌎

According to @CopernicusECMWF, the 2021 ozone hole has considerably grown in the last two weeks and is now larger than 75% of ozone holes at that stage in the season since 1979.

ℹ️ https://t.co/JqkLLcmFfM

📽️Size of the 2021 ozone hole#OzoneDay pic.twitter.com/3eMd3wVGUU

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) September 16, 2021