I prezzi attivati da Carrefour in questo metà Settembre, sono decisamente migliori della concorrenza, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere ad ottimi prodotti, senza spendere troppo.

La campagna promozionale, come sempre quando parliamo di Carrefour, risulta essere strettamente limitata ai punti vendita in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale. Inoltre, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile, nella sola variante no brand, ovvero con aggiornamenti che vengono rilasciati dai produttori, non da operatori telefonici.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon a titolo gratuito

Carrefour: queste offerte sono da capogiro

Sul sito ufficiale di Carrefour si possono davvero trovare tantissimi prodotti in promozione, i quali promettono all’utente un risparmio incredibile, senza mai doversi preoccupare della qualità generale.

Sono oltre 330 gli elementi effettivamente raggiungibili (sono compresi anche gli accessori), sebbene comunque la maggior parte degli smartphone presenti un prezzo finale di vendita inferiore ai 300 euro.

I modelli di cui consigliamo l’acquisto toccano Alcatel 3X 2020, Xiaomi redmi Note 9T, Motorola Moto G9 Power, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9AT e Samsung Galaxy A32.

Come anticipato, i prodotti sono completamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale coprirà solamente i difetti di fabbrica, non eventuali danni causati dagli utenti. Ricordatevi inoltre che colori differenti potrebbero portare ad altrettanti prezzi, il consiglio è quindi di effettuare una ricerca su questo sito, prima di completare l’acquisto.