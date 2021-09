Apple Airpods: da MediaWorld ora gli auricolari costano 49 euro, ma ad una condizione

MediaWorld ultimamente sta mettendo in promozione una serie di prodotti di alta qualità. In primis ha scelto di abbassare il costo della televisione 4K di Panasonic, e come se non bastasse, ora è la volta delle Apple Airpods. Come ben sappiamo, le cose belle vanno sudate. Difatti non è così semplice ottenere gli auricolari della Grande Mela. Scopriamo insieme il motivo.

Apple Airpods: cosa comprende la promozione?

La nota catena è piuttosto astuta: MediaWorld ha deciso di cogliere al balzo l’uscita della gamma di smartphone iPhone 13, avvenuta il 14 settembre 2021, per lanciare un’offerta esclusiva legata ai prodotti della società di Cupertino. Già che ci siamo, cogliamo l’occasione per dirvi che i preordini di iPhone 13 sono iniziati alle ore 14:00 di ieri.

Tenendo in considerazione il nuovo arrivo, l’azienda ha pensato bene di vendere gli auricolari Apple AirPods a 49 euro, ma ad un patto: acquistando uno dei nuovi iPhone 13. Per esempio, comprando un iPhone 13 da 128GB al prezzo di 939 euro, basterà aggiungere 49 euro, arrivando dunque a un totale di 988 euro, per avere inclusi anche gli Apple AirPods (risparmio di 130 euro).

Dunque, in ogni caso, l’offerta è valida solamente preordinando i nuovi iPhone 13. Per gli ulteriori chiarimenti vi consigliamo di andare sul portale ufficiale della nota catena, intanto vi annunciamo che, oltre allo smartphone nuovo di zecca e gli auricolari Apple, ci sarà la possibilità di effettuare una sessione gratuita da 45 minuti con un “Apple Master”, che fungerà da guida per capire al meglio tutto ciò che riguarda il nuovo dispositivo. A tutto questo si aggiungerà anche la possibilità di usufruire della consegna standard gratuita.