Amazon: le mega offerte non sono finite, ora molti smartphone li paghi meno di 200 euro

Le promozioni di Amazon continuano da mesi e mesi lasciando tutti soddisfatti e sorpresi. Così, dopo le offerte su hard disk, microSD SanDisk e Western Digital, la famosa azienda dell’e-commerce ha deciso di portare in saldo anche i famosi smartphone Motorola e Nokia, con tagli che toccano anche quota 290 Euro. Di seguito la lista dei modelli coinvolti:

Amazon: tutte le promo su smartphone Motorola e Nokia

Nokia 8.3 Smartphone 5G Dual Sim, Display 6.81″ FHD+, 64GB, 6GB RAM, Quadrupla Camera, Android 10, Batteria 4500mAh, Polar Night [Italia]: 319,90 Euro

Nokia 5.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.39″ HD+, 128GB, 4GB RAM, Quad Camera, Android 11, Batteria 4500mAh, Blue [Italia]: 179,90 Euro

Nokia 3.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.39" HD+, 64GB, 4GB RAM, Tripla Camera, Android 10, Batteria 4000mAh Gray [Italia]: 119,90 Euro

Motorola moto g 30 (quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, 6/128 GB, Display 6.5″ Max Vision, NFC, Dual SIM, Android 11) cover inclusa, Nero (Dark Pearl): 199 Euro

Motorola moto g60s (Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8″ 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa: 269,90 Euro

Motorola moto g100 (5G, fotocamera 64 MP, batteria 5000 mAH, 8/128 GB, Display 6.7″ FHD+ 90Hz, NFC, Dual SIM, Android 11), Slate Grey, cover inclusa: 479 Euro

Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7″ Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 221,44 Euro

Escluso l’ultimo modello citato, gli smartphone presenti in questa lista risultano tutti venduti e spediti da Amazon, pertanto prevedono la consegna gratuita per clienti Prime; inoltre, ognuno di essi può essere pagato a rate Tasso Zero grazie a Cofidis o al piano proposto dalla società statunitense. Ci teniamo a sottolineare che le promozioni di seguito elencate non hanno una data di conclusione; dunque, potrebbero terminare o essere modificate da un momento all’altro.