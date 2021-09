Amazon è diventato un lido irraggiungibile per i competitor del settore e-merchandising e sta per accrescere ancora di più la sua popolarità in vista del lancio delle sue Smart TV con Alexa. Una società che amplia il catalogo di prodotti per offrire il meglio dell’intrattenimento tecnologico dopo gli smart-display, le Fire TV Stick, gli e-reader ed i tablet. Scopriamo insieme che cosa sta per arrivare a quando.

Amazon Smart TV Alexa: ecco il nuovo prodotto

Il noto sito Business Insider lancia la notizia della nuove Amazon Smart TV, dispositivi digitali ad alto tasso di intrattenimento che avranno dalla loro anche il supporto del noto assistente vocale della compagnia di Seattle. Si punta ancora una volta sull’Intelligenza Artificiale e l’implementazione diretta con i sistemi televisivi così come avvenuto in occasione della presentazione del Fire Stick TV.

Al momento le informazioni circa il datasheet tecnico delle nuove soluzioni sono carenti ma secondo fonti esterne pare che le componenti saranno prodotte da società di terze parti impegnate nella composizione di pannelli di diagonale variabile tra 55 e 75 pollici. Ma ancora niente di ufficiale in merito.

La cosa certa è che ci sarà Amazon Alexa qual sistema integrato per il supporto alle funzionalità hand-free. Non potrà ovviamente mancare Prime Video con documentari, Film, Serie TV ed esclusive dagli Studios americani.

Il mese buono per il lancio delle nuove soluzioni pare possa essere quello di Ottobre dapprima negli USA e successivamente a livello globale dopo un primo periodo di test locale. Non si parlerà di prodotti low-cost ma di veri e propri ritrovati dell’alta tecnologia multimediale. Attendiamo ulteriori informazioni aggiuntive al riguardo. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti del caso.