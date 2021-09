Ne avevamo parlato nel corso di questi ultimi giorni ma ci sembra doveroso rinfrescare la memoria di coloro che stanno cercando una promo mobile accattivante. Con Very Mobile il pieno di Giga e tutto Illimitato si consolidato con l’applicazione della nuova tariffa Flash che fa di nuovo ritorno dopo una prima ondata più che positiva di consensi. Scopriamo insieme in cosa consiste e perché è necessario procedere nel più breve tempo possibile.

Very Mobile Flash è l’offerta che non puoi lasciarti sfuggire

Un operatore onesto ed infrastrutturalmente ben radicato all’interno del nostro Paese. Very Mobile si riconferma al vertice della preferenza con la sua promo Flash al cui interno troviamo quanto segue in elenco fino al prossimo 20 Settembre 2021 salvo varie ed ulteriori proroghe dell’ultimo minuto:

minuti illimitati

SMS illimitati

200 GIGA sotto copertura 4G fino a 30 Mbps

sotto copertura 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro/mese

SIM gratis online

attivazione gratuita

offerta valida fino al 20/9

nessun vincolo contrattuale

Ti ho certcato, RingMe, Hotspot inclusi

4,4 GIGA a disposizione per il roaming europeo

cambio offerta senza costi aggiuntivi

L’offerta Very si indirizza all’attenzione delle sole portabilità del numero per clienti iscritti a registro BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU. Fuori contesto i clienti ho. mobile e Kena Mobile che speravano di porte contare su questo senz’altro interessante bundle di contenuti.

L’attivazione gratuita si ottiene direttamente dal sito ufficiale o in alternativa con contatto diretto in negozio con lista disponibile direttamente presso il portale del venditore.