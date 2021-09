E’ nata una nuova criptovaluta che ha come unico scopo quello di salvare una specie animale. Stiamo parlando delle tigri, che sono ormai estinte per oltre il 95%. Il massacro e il bracconaggio nati per soddisfare la crescente domanda di parti del corpo del bellissimo animale li hanno trasformati in una specie in via di estinzione.

Molte organizzazioni stanno lavorando duramente per salvare il felino dall’orlo dell’estinzione, tuttavia, con una tale mancanza di fondi, i loro sforzi potrebbero essere vani. Alla luce di questi fatti, TYGR Wildlife Conservation ha lanciato un token digitale, TYGR, che mira a supportare le organizzazioni dedicate alla conservazione della specie attraverso una fornitura costante di finanziamenti.

TYGR è uno degli ultimi token lanciati su Binance Smartchain. Il token donerà il 5% di ogni transazione ad un fondo per la conservazione della specie della tigre e contro il bracconaggio. Il 5% sarà inviato ai titolari e un altro 5% sarà inviato direttamente ai pool di liquidità.

“Oggi le tigri si sono trasformate in una specie in via di estinzione, al punto che poco meno di 4000 tigri sono rimaste allo stato brado al momento. Le ragioni principali alla base di questo allarmante declino sono la macellazione e il bracconaggio per soddisfare il commercio immorale di parti del corpo di tigre da miliardi di dollari. Dalla medicina ai mobili fino all’alcol, le parti del corpo degli animali sono molto richieste in vari settori”

Peggio ancora, non solo i bracconieri, ma anche molti allevamenti di tigri sono coinvolti nel crimine. “È ora che ci uniamo tutti per proteggere questi animali innocenti e adottare un approccio proattivo verso la conservazione della specie“, ha affermato il portavoce del team TYGR.

Caratteristiche del token TYGR