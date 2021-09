In seguito al lancio degli ultimi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, prodotti innovativi ed in parte rivoluzionari, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, Samsung ha deciso di omaggiarli con una installazione pubblicitaria all’insegna dell’innovazione.

Tutti i milanesi che risiedono, o transitano in Via Dante, troveranno il più grande schermo commerciale d’Europa. Realizzato in collaborazione con Acone Associate, sfrutta il fenomeno dell’anamorfosi applicata alla tecnologia moderna; una sorta di illusione ottica, in grado di regalare allo spettatore un effetto tridimensionale, con prospettiva assolutamente realistica e la sensazione che le immagini fuoriescano dalla cornice.

Samsung: ottima trovata pubblicitaria

I protagonisti dell’installazione saranno, come facilmente intuibile dal titolo, i nuovi galaxy Z Fold3 e Z Flip3, la terza generazione degli iconici smartphone con schermo flessibile, i quali offrono agli utenti nuove possibilità per giocare, guardare contenuti (con esperienze assolutamente coinvolgenti) e lavorare.

Il Samsung Z Fold3 è pensato per chi è alla ricerca del massimo dell’intrattenimento e della produttività generale, mentre Z Flip3 è più indicato per gli amanti della praticità e dello stile.

A corollario di tutte le considerazioni, Davide Costanzo, Head of Marcom della divisione telefonia di Samsung, afferma di aver “voluto valorizzare la terza generazione di dispositivi pieghevoli, con una modalità comunicativa non convenzionale, la quale può offrire un’esperienza assolutamente immersiva e sorprendente”.

I prodotti fulcro della trovata pubblicitaria sono già in vendita, e possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’azienda, o presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese. Il maxi-led di via Dante a Milano, resterà invece attivo fino al 15 ottobre 2021.