Arrivano conferme per quanto riguarda il prossimo smartphone OnePlus in arrivo sul mercato, OnePlus 9RT: in particolare, è trapelata la data d’uscita del dispositivo, che come di consueto nella serie “R”, non arriverà mai in Italia.

Secondo il leaker OnLeaks, OnePlus 9RT sarà presentato il prossimo 15 ottobre. Lo smartphone è però atteso solo in Cina e India, come successo al fratello minore OnePlus 9R, presentato assieme ai ben noti OnePlus 9 e 9 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo dispositivo.

OnePlus 9RT non arriverà mai in Italia

All’inizio di quest’anno abbiamo assistito all’arrivo di OnePlus 9R, una variante dei top di gamma che dovrebbe avere molte cose in comune con il prossimo 9 RT (lo smartphone nell’immagine di apertura è OP 9R), a partire dal SoC Snapdragon 870. Tra le altre caratteristiche emerse spuntano il nome in codice, Martini, e la presenza di un display AMOLED a 120 Hz, batteria da 4.500 mAh, ricarica rapida a 65 W e l’adozione del sensore Sony IMX766 da 50 MegaPixel per la fotocamera principale.

Quest’ultimo è il principale miglioramento rispetto al OnePlus 9R, dal momento che lo smartphone equipaggiava un sensore Sony IMX586 da 48 MegaPixel, mentre 9 RT adotterà quello che abbiamo visto anche di recente sul Nord 2. Per ora pare che OnePlus 9 RT sarà distribuito solo in India e Cina e potrebbe non raggiungere il mercato internazionale.

Abbiamo visto come negli ultimi anni OnePlus abbia cambiato completamente la sua strategia, quindi non è da escludere la creazione di una variante dedicata ad altri Paesi. Prima di concludere vi segnaliamo che lo smartphone potrebbe arrivare con Android 12 di serie e interfaccia OxygenOS 12.