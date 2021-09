Parte importante di ogni pagina web o piattaforma è senza dubbio il design, elemento che contribuisce a rendere il tutto decisamente godibile alla vista e che ha visto negli ultimi anni come elemento tra i più desiderati la modalità scura, spesso desiderata per una convinzione generale che essa contribuisca a migliorare l’autonomia delle batterie negli smartphone, però indubbiamente format di design decisamente godibile, soprattutto perchè meno stancante per la vista.

Instagram e Facebook hanno infatti dovuto provvedere all’introduzione della modalità a colori scuri per soddisfare gli utenti, passo seguito poi anche da WhatsApp che ha fatto contento gli utenti aggiornando il tema anche alla dark mode.

In arrivo anche per Google

A quanto pare anche Google ha deciso di passare alla dark mode, il noto motore di ricerca sta infatti rilasciando il tema scuro in tutto il mondo ufficialmente, non è ancora disponibile per tutti ma lo sarà in tempi brevi, il rilascio non è istantaneo per ogni utente ma sarà lineare nel tempio.

Attivarla è molto semplice, basta recarsi nella pagina Google.com e dopo averla visualizzata, dovrete spostarvi in basso a destra e cliccare sul tasto settings, si aprirà un menù ove potrete cliccare sul tasto aspetto e attivare la dark mode, se il tasto aspetto non dovesse apparire allora dovrete attendere ancora un po’ perchè per il vostro account la dark mode non ancora stata rilasciata.

Se dunque siete degli amanti della dark mode questa è la ciliegina finale che vi permetterà di rendere il pacchetto completo: Instagram, Facebook WhatsApp e Google.