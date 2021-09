È tempo di nuovi sconti e regali in casa WindTre. L’operatore telefonico arancione ripropone infatti, anche per questa settimana compresa tra il 13 e il 19 Settembre 2021, l’iniziativa fedeltà conosciuta con il nome di WinDay.

Attraverso WinDay, WindTre mette a disposizione dei propri clienti aderenti degli sconti e dei regali di vario genere ogni giorno della settimana. Per usufruirne bisogna effettuare il download dell’applicazione ufficiale WindTre e registrarsi gratuitamente. Scopriamo insieme i premi di oggi e del resto della settimana.

WinTre: ecco i premi della settimana WinDay

Oggi, Mercoledì 15 Settembre 2021, si terrà il concorso a premi istantanei con in palio 5 bundle premio, ognuno comprendente una Polaroid Now White Everything Box più un pack da 10 pezzi di pellicole istantanee Color film i-type. A tutti i partecipanti potrebbe essere comunque garantito un premio di consolazione richiedibile in seguito alla giocata non vincente.

Giovedì 16 Settembre 2021 sarà possibile partecipare ai due concorsi a premio Win Quiz e Win Giga Quiz e disponibili tra le 08:00 alle 23:59, all’interno dell’app WindTre. Il primo, Win Quiz, sarà aperto gratuitamente a tutti i clienti iscritti a WinDay e metterà in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura. Per aggiudicarsi il premio bisognerà rispondere correttamente a nove diverse domande a risposta multipla, entro un tempo limite di pochi secondi per quesito. In palio pure uno smartphone Samsung Galaxy S21 5G 128GB, assegnato con un’estrazione casuale del vincitore.

Il weekend compreso tra Venerdì 17 e Domenica 19 Settembre 2021, riserverà l’ultimo (salvo cambiamenti) appuntamento con il concorso Summer di WinDay denominato “DiPiù Estate“, che questa volta metterà in palio 100 gift card CHILI del valore di 50 euro ciascuna. Il cliente potrà giocare ogni giorno, dal Venerdì alla Domenica. A proposito di CHILI, si ricorda dal Lunedì al Giovedì è disponibile su WINDAY il magazine CHILI con le anteprime del weekend, i video, le interviste e la possibilità di acquistare film a prezzi scontati.