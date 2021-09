Oggi, 15 settembre 2021, scade una delle migliori campagne promozionali Trony degli ultimi mesi, intitolata giustappunto Sconto IVA, con la quale risulta possibile godere di una riduzione fissa su ogni singolo acquisto effettuato, senza limitazioni in termini di cifra spesa.

L’acquisto, a differenza di quanto siamo stati abituati in passato, può essere completato praticamente ovunque in Italia, in ogni negozio sul territorio, ma non sul sito ufficiale. Le scorte non sono limitate, in quanto di base non sono applicati sconti particolari sui vari prodotti effettivamente disponibili. Tutti gli acquisti sono “protetti” dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nelle medesime location.

Trony: come funziona la campagna

Il meccanismo che regola la campagna promozionale di trony, già lo avevamo visto ed apprezzato in passato; l’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed acquistare praticamente ciò che vuole, senza dover raggiungere un limite minimo di spesa o doversi limitare verso specifiche aree merceologiche.

Giungendo in cassa poi si vedrà scontare del 18,03% il valore dello scontrino, la riduzione sarà immediata, non verrà emesso un buono sconto da utilizzare in un secondo momento, né comunque si tratta di un rimborso postumo all’acquisto.

I punti percentuali non corrispondono al 22%, semplicemente in quanto l’imposta ha una incidenza differente sul valore del cartellino, poiché viene applicata su un listino inferiore, il quale comporrà il prezzo finale appunto con listino + IVA.

