Sky Italia si prepara a trasmettere l’emozione del grande Cinema sul piccolo schermo con l’arrivo dei nuovi Film a Settembre. Il catalogo si arricchisce con l’inclusione di nuovi contenuti digitali che vi terranno letteralmente incollati al divano. Tra i titoli in evidenza si segnalano “Godzilla vs Kong“, “Synchronic“, “Locked Down” e “L’ultimo Vermeer”, ma la lista prosegue con una serie di interessanti aggiunte che seguiteranno fino a fine mese. Scopriamo subito il nuovo palinsesto del fornitore di servizi.

Sky Cinema: ecco i Film programmati a Settembre

1 settembre – IL PADRINO DELLA MAFIA

2 settembre – RACETIME – TUTTI IN PISTA!

3 settembre – TOM & JERRY

4 settembre – IL PROFUMO DELL’ERBA SELVATICA

5 settembre – MADRE

6 settembre – GODZILLA VS. KONG

7 settembre – L’ULTIMO VERMEER

8 settembre – LIFE IN A YEAR – UN ANNO ANCORA

9 settembre – SNIPER – LA FINE DELL’ASSASSINO

10 settembre – LASSIE TORNA A CASA

11 settembre – WORTH – IL PATTO

12 settembre – LE DINDON – IL TACCHINO

13 settembre – RIDATEMI MIA MOGLIE, Miniserie episodio 1

14 settembre – TIDES

15 settembre – IL RITO DELLE STREGHE

16 settembre – RICCHI DI FANTASIA

16 settembre – YALDA

17 settembre – IL CASO MINAMATA

18 settembre – SYNCHRONIC

19 settembre – LE FANTASTICHE AVVENTURE DEL RAGAZZO LUPO

20 settembre – RIDATEMI MIA MOGLIE, Miniserie episodio 2

22 settembre – DREAM HORSE

23 settembre – AAA GENERO CERCASI

24 settembre – OSLO

25 settembre – L’AMANTE RUSSO

26 settembre – LOCKED DOWN

27 settembre – EVERY BREATH YOU TAKE

28 settembre – IO, LUI, LEI E L’ASINO

29 settembre – THE DEBT COLLECTOR 2

