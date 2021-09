Il colosso dell’elettronica coreano Samsung ha rilasciato un monitor webcam S4 (S40VA) da 24 pollici progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora da casa in quanto è dotato di webcam, altoparlanti e microfono integrati.

Il monitor è inoltre dotato di funzioni a bassa luce blu prive di sfarfallio che causano meno affaticamento degli occhi anche dopo un utilizzo a lungo termine. Con una fotocamera FHD da 2.0 megapixel e una fotocamera a infrarossi, l’S4 è pensato per riunioni virtuali. La fotocamera pop-up esce solo quando gli utenti la premono verso il basso nel monitor.

Samsung: il monitor è disponibile all’acquisto

La webcam integrata ha una risoluzione Full HD (1920×1080) e un ampio angolo di visione orizzontale e verticale di 178 gradi e si dice che offra vividezza e chiarezza dei colori. Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: “Abbiamo progettato questo prodotto pensando al nuovo ambiente di lavoro ibrido. Grazie alla webcam nella parte superiore dello schermo, gli utenti possono partecipare a una videoconferenza, seguire una lezione online o partecipare a un evento virtuale, tutto dallo stesso monitor”.

Il monitor S4 è certificato ‘Windows Hello’ e gli utenti possono accedere o sbloccare il proprio computer in appena 2 secondi, ha affermato Samusung. Il monitor è dotato di sensori biometrici in grado di scansionare il viso dell’utente e non è necessaria una password per accedere al sistema.

Il monitor funziona anche come hub USB e consente il collegamento simultaneo di dispositivi aggiuntivi. È dotato di doppi altoparlanti stereo da 2 W integrati e offre porte HDMI, DP, D-Sub e uscita audio. Samsung Webcam Monitor S4 è ora disponibile negli Stati Uniti, in Europa, in Corea del Sud e nel sud-est asiatico.