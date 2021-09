Ogni giorno spunta fuori una nuova trappola dei truffatori ai danni degli utenti. In queste ultime settimane, in particolare, si sta diffondendo tramite SMS una nuova truffa con su scritto uno strano messaggio.

Attenzione alla nuova truffa via SMS: “Ho provato a chiamarti, richiamami. Baci”

“Ciao, ho provato a chiamarti, richiamami al numero xxxxxx. Baci”. Questo messaggio e altri simili si stanno diffondendo in queste ultime settimane fra gli utenti. Come già accennato, il messaggio viene inviato tramite un SMS invita il malcapitato a richiamare il numero presente al suo interno.

Questo numero, secondo le segnalazioni, inizia con il numero 8 e già per questo potrebbe risultare sospetto. Dietro a questi strani SMS si cela tuttavia una nuova truffa. Con molta probabilità, infatti, se si dovesse richiamare il numero presente nel messaggio, il credito residuo presente sulla scheda SIM verrebbe prosciugato.

Purtroppo in molti cadono in questa tipologia di trappole. È comunque necessario diffidare da messaggi simili e bisogna verificare chi sia il mittente. Vi ricordiamo che, da qualche settimana, è anche trapelata una nuova truffa sulla nota app di messaggistica WhatsApp. Anche in questo caso, i truffatori utilizzano dei messaggi piuttosto sospetti riguardanti però un presunto concorso apparentemente organizzato da Amazon. Si tratterebbe di un concorso a premi con il quale i fortunati dovrebbero vincere uno smartphone dal valore piuttosto elevato ma, anche in questo caso, i truffatori sono in agguato. Inserendo i propri dati all’interno dei link presenti nei messaggi, infatti, verrebbero istantaneamente rubati e utilizzati per scopi loschi.