Il compatto e versatile 2-in-1 di casa Microsoft si prepara ad approdare sul mercato accompagnato dall’ufficialità della data di presentazione che sarebbe più vicina che mai. Non si supererà settembre per osservare da vicino il nuovo ibrido multifunzione di Redmond. La data da segnare è quella del 22 settembre 2021 con un evento che sarà visibile anche in Italia e che proporrà sia il tablet che il nuovo Duo. Ecco le ultime info disponibili.

Microsoft Surface e Surface Duo: li vedremo prima del previsto

L’evento di presentazione avverrà alle ore 17:00 italiane del 22 settembre 2021 così come inizialmente prospettato da fonti attendibili che hanno contestualmente parlato anche della seconda generazione di Surface Duo oltre che del classico portatile ripiegabile con tastiera e pennino digitale. Le info, non ancora ufficiali, sono passate in rassegna da alcune indiscrezioni di corridoio che per il Duo 2 citano una piattaforma hardware degna di nota. Si parla di SoC Snapdragon 888 ed update per il modulo fotocamera che rispecchierà l’implementazione triple-camera posteriore.

Per quanto riguarda il Microsoft Surface si pensa ad un sostituto del Surface Book 3 con incisive modifiche costruttive. Avremo a che fare con un portatile di fascia hi-level il cui nome potrebbe essere Surface Laptop Pro. Ad ogni modo non si tratta di informazioni di carattere ufficiale.

Non è da escludere che Microsoft possa mettere in campo anche un’anteprima su Windows 11, che ricordiamo essere atteso con fervore il prossimo 5 ottobre 2021 con dettagli trattati al link precedente. Si prospetta un autunno bollente con la casa di Redmond pronta a stupire il suo parco utenza con nuovi prodotti hardware e software. Appuntamento ai prossimi giorni per saperne di più.