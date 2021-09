La nuova campagna promozionale intitolata TV Mania di MediaWorld, riesce davvero a mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato italiano, proponendosi come più valida alternativa ai numerosi sconti attivati dagli altri rivenditori.

Spendere poco con mediaWorld può davvero sembrare semplicissimo, basta difatti recarsi in un qualsiasi negozio, o anche direttamente sul sito ufficiale, per avere l’opportunità di acquistare i migliori prodotti, al giusto prezzo finale di vendita. Tutti coloro che si affideranno al sito ufficiale, lo ricordiamo, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, la campagna corrente non presenta limitazioni nei quantitativi di scorte, ed è disponibile fino al 22 settembre.

MediaWorld: ecco tutte le nuove offerte

Il focus, come si può intuire dalla nomenclatura, è fortemente votato sul mondo dei televisori, sebbene comunque siano disponibili innumerevoli sconti applicati sugli smartphone e su tutta la telefonia mobile. Tra questi annoveriamo chiaramente Samsung Galaxy S21+ a soli 799 euro, passando anche per i più economici Galaxy A52s a 399 euro, oppure Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A22 a 199 euro e Vivo Y72 a 299 euro.

Coloro che vorranno acquistare uno smartphone Oppo potranno spaziare tra gli ultimi Oppo Reno 6 Pro a 799 euro, Oppo Reno 6 a 499 euro, oppure Oppo Find X3 Lite a 379 euro, Oppo A94 a 299 euro e Oppo A74 a 219 euro.

Questi sono solamente alcuni piccoli esempi di ciò che effettivamente vi attende da MediaWorld, per ogni altra occasione non dovete fare altro che aprire le pagine inserite qui sotto come galleria fotografica.