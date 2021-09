Iliad non perde strada nel campo delle tariffe low cost ed anche in questo mese di Settembre assicura una grande opportunità a tutti i suoi clienti, grazie alla tariffa Giga 120. La migliore promozione della telefonia mobile dell’estate è confermata in toto. I clienti che optano per questa ricaricabile ricevono consumi senza limiti per chiamate e SMS con 120 Giga internet. Il costo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, due sorprese ed il 5G gratis nelle principali tariffe

La tariffa Giga 120 è una tariffa vantaggiosa per i suoi costi mensili, ma anche per i suoi servizi esclusivi. Gli abbonati che andranno ad attivare questa tariffa di Iliad riceveranno infatti anche tre servizi a costo zero.

Una prima novità di Iliad è quella delle chiamate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati del gestore francese potranno comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazional senza prezzi extra rispetto alla ricaricabile di riferimento. Le telefonate verso l’estero sono previste in ben 60 nazioni, divise tra i diversi continenti.

Sempre gli abbonati che attivano una SIM con Iliad avranno anche la possibilità di attivare la segreteria telefonica a costo zero. In questo caso, il gestore francese ha deciso di distinguere la sua strategia commerciale da TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede costi extra mensili.

Il vero fiore all’occhiello della Giga 120 resta comunque il 5G. Grazie a questa ricaricabile, gli utenti potranno navigare con le velocità massime per internet senza attivare nessuna opzione extra sulla propria ricaricabile di riferimento.