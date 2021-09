Huawei ha annunciato un evento in Europa, nella città di Vienna, per il prossimo 21 ottobre. L’immagine pubblicitaria utilizzata per annunciare l’evento non svela quale sarà il protagonista dell’appuntamento, ma la silhouette ben visibile nel teaser ci porta a presumere che si tratti di Huawei P50.

La serie di smartphone di fascia alta, annunciata dal colosso qualche mese fa, non è ancora disponibile nel mercato europeo. Scopriamo insieme qualche indiscrezione.

Huawei fissa un evento per fine ottobre 2021

L’evento fissato per il 21 ottobre prossimo, potrebbe fare proprio riferimento al lancio europeo della serie Huawei P50. L’arrivo di Huawei P50 e Huawei P50 Pro anche nel Vecchio Continente potrebbe offrire all’azienda la possibilità di risollevarsi dal difficile periodo storico che sta vivendo per colpa del ban USA.

Nonostante la compagnia disponga ormai di un sistema operativo proprietario (HarmonyOS) completo e maturo, con tanto di store digitale (AppGallery) ricco di applicazioni addirittura premiate dal Red Dot Design Award, i dispositivi a marchio Huawei fanno fatica a trovare il favore del pubblico forse fin troppo legato ai servizi Google.

A questo punto non ci resta che attendere il 21 ottobre per scoprire cos’ha in serbo Huawei per il mercato europeo. Secondo voi quale smartphone svelerà? Sicuramente lo scopriremo tra poco più di un mese. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi nel caso dovessero arrivare maggiori dettagli nei prossimi giorni.