Il volantino Esselunga è assolutamente inedito, e può davvero spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, senza mai spendere cifre particolarmente elevate, a patto che siano disposti a sottostare ad alcune piccole, ed importanti, limitazioni.

Tutti possono accedervi tramite i vari punti vendita sparsi per il territorio, al momento gli acquisti non possono essere completati tramite il sito ufficiale dell’azienda, sarà strettamente necessario recarsi personalmente negli stessi negozi. Le scorte non dovrebbero rappresentare un limite, infatti lo Speciale Multimediale non ha mai presentato unità troppo ridotte, rispetto a chiaramente l’insieme delle richieste.

Esselunga: i migliori sconti dello Speciale Multimediale

Gli sconti attivati nel volantino Esselunga abbracciano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, sebbene presentino un forte focus sui dispositivi in vendita a meno di 400 euro. In particolar modo sarà possibile acquistare un modello a scelta tra Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A52, Realme 7, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 10T Lite e similari.

Gli utenti che invece vorranno puntare in alto, più precisamente verso il mondo Apple, potranno decidere di mettere le mani su un incredibile Apple iPhone 12, uno smartphone decisamente recente ed interessante, in vendita a soli 778 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Questi sono solamente alcuni esempi di quanto è raccolto all’interno dello Speciale Multimediale di Esselunga, ogni altra informazione in merito è disponibile nelle pagine che potete visualizzare direttamente nell’articolo stesso.