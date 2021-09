Il mondo dei trasporti si avvicina sempre più verso l’elettrificazione. Trasformare tutte le auto diesel e benzina in circolazione in auto elettriche per salvaguardare l’ambiente. Ma siamo sicuri che sia la scelta migliore?

Diesel: nel lungo termine, inquina meno dell’elettrico

Comprando un’auto elettrica abbassiamo drasticamente l’impatto ambientale del nostro veicolo, questo è vero. Però è anche vero che l’inquinamento che una vettura produce non va considerata solo durante l’utilizzo, ma anche al termine della sua vita.

Per essere più precisi, bisogna considerare anche lo smaltimento di questi veicoli. Smaltire una vettura elettrica produce il doppio delle emissioni rispetto allo smaltimento dei motori diesel.

Una vettura elettrica, per essere più eco sostenibile di un motore diesel dovrebbe restare in circolazione per almeno 580.000 chilometri, una cifra quasi improponibile ai giorni d’oggi. Non bisogna pensare solo alle conseguenze nel breve termine, ma anche nel lungo.