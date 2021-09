Una delle più grandi piaghe che tormenta il mondo del web da un po’ di anni è senza alcun dubbio il Phishing, questo fenomeno effettivamente colpisce gli utenti in tutto il mondo in modo incessante, ovviamente il desiderio dei truffatori è quello di appropriarsi di dati importanti con l’inganno, i preferiti sono senza dubbio codici bancari e credenziali di accesso.

I mezzi principali per giungere a tale fino sono SMS e mail, scritti appositamente per indurre chi legge a dare fiducia e a seguire le istruzioni presenti, spesso vengono infatti usati nomi autorevoli come quelli di aziende importanti o enti bancari per aumentare il tasso di fiducia, dopodiché si chiede di seguire una serie di istruzioni che portano a effettuare accessi e quindi a digitare i propri dati importanti.

Inutile stare a dire che i nomi sfruttati sono vari, a quanto pare ora è toccato anche a Decathlon, un nuova mail di phishing sta infatti circolando e colpendo gli utenti, vediamo di cosa si tratta.

Phishing Decathlon

Come potete ben leggere in questo caso il phishing prenda forma in una mail che avviserebbe chi legge di una possibile vincita di un premio, una bici elettrica nel dettaglio, invitando poi il vincitore a completare un sondaggio per poter ritirare il proprio premio.

Ovviamente la mail in questione è falsa e truffaldina, quel link rimanda infatti ad una pagina ove tutti i dati che inserirete verranno immediatamente copiati e rubati, con conseguenze a dir poco pesanti per la vostra privacy, fate molta attenzione.