Covid, la pandemia ha reso gli italiani più superstiziosi: via ai riti scaramantici

Gli italiani sono un popolo molto superstizioso e scaramantico, ma a quanto pare la pandemia da Covid in atto avrebbe aumentato tutto ciò. Secondo un sondaggio condotto da Swg, I superstiziosi in Italia, tra gli intervistati, sarebbero circa il 40%, di cui il 5% confessa di esserlo sempre e non solo in alcune situazioni.

Si andrebbe dai riti porta fortuna fino ad arrivare alle sedute da maghi, veggenti e chiromanti. Sempre secondo il sondaggio, nel 2015 era il 36% degli italiani a credere nella sfortuna, dato che invece è arrivato al 40% nel 2021, trend che sembrerebbe essere stato accelerato proprio dalla pandemia.

Pandemia e Covid: aumentano i superstiziosi