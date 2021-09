Gli sconti attivati quest’oggi da Carrefour possono davvero far girare la testa agli utenti, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e prevedono la possibilità di godere di un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato.

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini, grazie alla campagna promozionale corrente tutti vi possono accedere nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, con possibilità anche di godere della garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi negozi, godendo nel contempo della versione completamente no brand, nel momento in cui si parlasse di uno smartphone.

Scoprite in esclusiva i nuovi codici sconto Amazon, ricevendoli gratis tramite il nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti attivati da Carrefour, toccano più che altro la telefonia mobile di fascia medio-bassa, ovvero prodotti effettivamente in vendita a meno di 400 euro, e con i quali è possibile godere di discrete prestazioni generali.

I modelli da non perdere assolutamente di vista toccano xiaomi redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola 1SE Lite o anche Motorola Moto G10. Il più economico fra i suddetti è giustappunto lo Xiaomi Redmi 9At, uno smartphone da soli 89 euro, impreziosito più che altro da una batteria da ben 5000mAH, il componente perfetto che permetterà di godere di una autonomia decisamente superiore alla media.

Le altre offerte del volantino Carrefour le abbiamo raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, in modo da scoprire e conoscere da vicino ogni singolo prezzo appositamente pensato per voi.