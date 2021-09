In occasione della giornata di ieri, Lunedì 13 Settembre 2021, è nuovamente previsto l’appuntamento settimanale con il WinLunedì dell’iniziativa WinDay promossa da WINDTRE. Questa volta il premio disponibile è uno sconto di 10 euro utilizzabile su Bata.it e nei negozi Bata aderenti.

Il codice coupon Bata by WinDay è valido fino al 26 Settembre 2021. Non è escluso, che ci possano essere anche altri premi, offerte o sconti dedicati ai già clienti. Scopriamo i premi del resto della settimana.

WinDay di WindTre: ecco i premi della settimana

WinDay è il programma di fidelizzazione gratuito promosso dall’operatore arancione per offrire ai propri clienti WindTre aderenti, sconti e regali di vario genere ogni giorno della settimana. Si può partecipare effettuando il download e l’installazione dell’App ufficiale WindTre e registrandosi. WinDay è attivabile sia per i clienti WindTre di rete mobile che per i clienti WindTre di rete fissa.

Per prendervi parte bisogna scaricare, installare, registrarsi, accedere all’App WindTre e infine iscriversi gratuitamente all’iniziativa WinDay. Si ricorda che dal 1° Luglio 2021 è disponibile un ulteriore iniziativa Porta un Amico denominata “Di Più che amici”. Quest’ultima consente ai clienti di ottenere fino a 200 euro di traffico telefonico bonus invitando i propri amici a passare in WINDTRE, attivando un’offerta ad un prezzo scontato.

I premi del resto della settimana li scopriremo probabilmente nelle prossime ore, essendo che l’operatore ancora non le ha rese note. Vi ricordo nel frattempo che sta preperando una nuova iniziativa Winday per tutti chiamato WeCashback. Acquistando i prodotti presenti nella vetrina della sezione Winday dell’app ufficiale dell’operatore, i clienti riceveranno un Cashback direttamente tramite Bonifico o Paypal.