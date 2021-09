I clienti TIM ha ottenuto da poco tempo la possibilità di attivare le SIM direttamente in tabaccheria e di accedere a TIMVISION Calcio e Sport.

Questo servizio, siglato da un accordo tra TIM, Federazione Italiana Tabaccai e LIS Holding, è disponibile in più di 6.000 tabaccherie PUNTOLIS e sarà progressivamente diffuso sul territorio italiano. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim permette di attivare le SIM in tabaccheria

La nuova modalità va a semplificare e velocizzare il processo di acquisto da parte del cliente, il quale a seguito della prenotazione della SIM tramite la pagina del sito ufficiale dell’operatore associata all’offerta dedicata, può ritirarla e attirarla in questi punti vendita. Al termine di ciò, riceverà per email la documentazione contrattuale. I nuovi numeri potranno attivare l’offerta TIM QUI 6 che prevede un bundle di minuti illimitati e 20 GB di traffico a 11.99 euro al mese.

Non è previsto costo di attivazione, mentre il cliente dovrà affrontare il pagamento del primo canone anticipato di 11,99€ che sarà detratto dalla prima ricarica. In caso di disattivazione non sono previsti costi. Chi invece manterrà il proprio numero potrà attivare l’offerta TIM QUI 2 con minuti ed SMS illimitati e 30 GB a 14.99 euro al mese. Anche in questo caso la spesa iniziale comprende il costo gratuito dell’attivazione e il primo canone anticipato pari a 14,99€, e verrà detratta detratta dalla prima ricarica. Non sono previsti costi di disattivazione.

Infine, all’interno delle tabaccherie sarà possibile trovare dei QR Code che se inquadrati offrono ai potenziali clienti tutte le informazioni su TIMVISION Calcio e Sport, il quale offre il meglio del calcio e dell’intrattenimento per merito degli accordi con DAZN e Infinity+.