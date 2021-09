Se il marchio OnePlus vi intriga e siete alla ricerca di una promozione per acquistare un nuovo dispositivo della casa cinese, dal 1° settembre al 15 ottobre sono disponibili incredibili sconti per una vasta gamma di prodotti.

La maggior parte dei dispositivi in sconto sono per lo più smartphone, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

OnePlus: fino al 15 ottobre tantissimi dispositivi scontati

Iniziamo subito con OnePlus Nord CE 5G in promozione a questo link dal 15 settembre al 15 ottobre con uno sconto pari a 30 euro con il codice coupon “OPNORDCE30OFF”, troviamo anche OnePlus 9 in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a 50 euro con il codice coupon “SEP50OFF”.

Continuiamo con OnePlus 9 Pro in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a 80 euro con il codice coupon “SEP80OFF“ e OnePlus 8 Pro in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a 50 euro con il codice coupon “OPSEP50OFF“. Ovviamente la lista non finisce qui, troviamo anche OnePlus Nord CE 5G in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a 10 euro con il codice coupon “SEP10OFF“ e OnePlus Nord 2 5G in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a circa 10 euro con il codice coupon “OPSEP10OFF“.

Infine OnePlus Nord in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a 20 euro con il codice coupon “OPSEP20OFF“, OnePlus 8T in promozione a questo link dal 1° settembre al 30 settembre con uno sconto pari a 20 euro con il codice coupon “OPSEP20OFF“. dal 1° al 30 settembre risparmia a 10 euro ogni 400 euro spesi con il coupon “400SAVE10“; risparmia 50 euro ogni 600 euro spesi con il coupon “600SAVE50“; risparmia 100 euro ogni 1000 euro spesi con il coupon “1000SAVE100“.