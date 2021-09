La casa automobilistica giapponese Nissan ha da poco aperto i preordini per il mercato europeo, in particolare per la Norvegia, della sua nuova auto elettrica, cioè la Nissan Ariya. I preordini di quest’ultima erano già stati avviati in Giappone, ma ora l’azienda ha deciso di estenderli anche da noi. Le prime consegne dovrebbero arrivare attorno all’estate del prossimo anno.

Nissan Ariya, partono i preordini anche per il mercato europeo

La casa automobilistica Nissan ha quindi aperto gli ordini in Europa della sua nuova auto elettrica. La nuova Nissan Ariya, in particolare, avrebbe dovuto debuttare già da tempo, ma ci sono stati degli inevitabili ritardi causati dalla carenza di chip. Come già accennato, l’azienda automobilistica giapponese ha avviato i preordini per il momento per il mercato norvegese, anche se più in là si estenderà anche per il resto dei paesi europei, compreso il nostro. Nel frattempo, sono stati comunicati i prezzi per la Norvegia.

La Nissan Ariya da 63 kWh sarà distribuita a 40.007 euro, la Ariya da 87 kWh a 48.790 euro, la Ariya e-4ORCE 87 kWh a 51.719 euro e infine la Ariya E-4ORCE 87 kWh Performance a 56.209 euro. Dal punto di vista dell’autonomia, queste versioni dovrebbero garantire all’auto di camminare su strada rispettivamente per 360 km, 500 km e 460 km. All’interno di questa nuova auto elettrica targata Nissan vi ricordiamo che non mancherà poi la tecnologia. Ad esempio, sappiamo che ci sarà il supporto sia ad Android Auto sia ad Apple Car Play Wireless, un nuovo sistema di infotainment e diversi sistemi di assistenza alla guida.

Rimaniamo comunque in attesa di conoscere i prezzi ufficiali per il mercato italiano.