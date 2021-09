Pose è certamente una delle serie Netflix più viste ed apprezzate del momento sulla piattaforma streaming. I fan attendono con ansia la terza stagione che segnerà la fine della serie.

Netflix: Pose 3, data d’uscita, trama e cast

L’attesa non sarà così lunga visto che a breve potremo guardare l’ultima stagione. Il 23 settembre infatti sarà a breve disponibile su Netflix.

Nel finale della seconda stagione, Elektra viene eletta madre dell’anno. La scena della nuova categoria lip sync viene rubata da Blanca e infine Pray Tell accoglie due ragazzini cacciati dalle rispettive famiglie.

In quest’ultima stagione gli equilibri per Blanca saranno radicalmente sconvolti. Faticherà parecchio a tenere vivi tutte le sue responsabilità come madre, essere di supporto al suo nuovo compagno e mantenere un buon rendimento a lavoro.

Pray Tell sarà colpita da ulteriori oneri sanitari. L’aumento delle morti per HIV tra i 25 e 44 anni sarà devastante.

Nell’ultima stagione di Pose su Netflix avremo tutti i vecchi protagonisti. MJ Rodriguez nei panni di Blanca e Billy Porter nel ruolo di Pray Tell. Assieme a loro avremo:

Dominique Jackson sarà Elektra Abundance;

Indya Moore è Angel;

Ryan Jamaal Swain è Damon;

Dyllon Burnside nei panni di Ricky;