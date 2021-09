Netflix: a Settembre non perdetevi d’animo, ecco le opere che vi tireranno...

Netflix: a Settembre non perdetevi d’animo, ecco le opere che vi tireranno su di morale

Ridendo e scherzando, se pensiamo che siamo quasi ad Ottobre, non ridiamo più. Per fortuna però esistono le piattaforme streaming che ci sollevano il morale quando meno ne abbiamo voglia. Per il mese di Settembre ad esempio, Netflix ha scelto una lista accurata di titoli da seguire dal primo all'ultimo. Eccoli qui di seguito.