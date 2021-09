MacBook Air M1: affrettatevi, ora potrete acquistare il dispositivo ad un costo mai visto

A Settembre i siti di e-commerce si stanno dando da fare per vendere più prodotti possibili utilizzando la sacra tecnica dei saldi. Molti di questi sono impercettibili, se cerchiamo bene però, possiamo incappare in promozioni a dir poco convenienti. Ne è la prova quella che coinvolge il MacBook Air M1 di nuova generazione. Questo (per un tempo limitato) avrà un costo eccezionale e inimitabile. Continuate a leggere per scoprire a quanto è possibile ottenerlo.

Il costo del MacBook Air M1 generalmente ammonta a 1159,99 euro, ma con la speciale promo scende a 999,99 euro in aggiunta ad ulteriori 50 euro di sconto, per un totale di 949,99 euro. Dove trovarlo? Sempre sul sito eBay, in collaborazione con Monclick, società di e-commerce specializzata nella vendita di Elettrodomestici, TV, Elettronica, Informatica, Telefonia, Videogiochi e molto altro.

MacBook Air M1: le caratteristiche principali del prodotto

La consegna è rapida e non ha alcun costo. Il modello ad ora in promozione è quello da 13,3 pollici, con 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione. Ma come si ottiene? Basterà semplicemente mettere nel carrello il Macbook Air in offerta sul negozio Monclick, per poi, al momento del pagamento, aggiungere il codice coupon “BACKTOTECH” (valido solo fino al 26 settembre). In questo modo il costo calerà notevolmente permettendo a tutti di acquistare il prodotto inarrivabile fino a qualche ora fa.

